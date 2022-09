Jason Oppenheim datete seine neue "Selling Sunset"-Kollegin

Ob das zu Spannungen am Set von Selling Sunset führen wird? Im Juli des vergangenen Jahres wurde die Beziehung von Jason Oppenheim (45) zu seiner damaligen Kollegin Chrishell Stause (41) öffentlich. Doch nur fünf Monate später fand das Liebesglück der beiden Immobilienmakler ein jähes Ende und Chrishell verließ die Sendung. Stattdessen wird nun unter anderem Nicole Young (52) Teil des "Selling Sunset"-Casts, die für Jason keine Unbekannte ist. Wie ihre Kollegin Amanza Smith nun ausplauderte, hatte Nicole in der Vergangenheit etwas mit Jason am Laufen.

"Nicole hat Jason [vor zehn Jahren] gedatet – sie war die Erste", plauderte Amanza gegenüber Us Weekly aus. Doch zu Problemen scheint das nicht zu führen. "Sie verkauft haufenweise Immobilien... Ich denke, jeder wird sie lieben", betonte die 45-Jährige. Die Immobilienmaklerin freue sich schon darauf, bald mehr Zeit mit Nicole verbringen zu können. "Ich liebe Nicole. Sie kennt meine Kinder, seit sie Babys waren", erklärte Amanza.

Neben Nicole wird auch Bre Tiesi in der kommenden Staffel von "Selling Sunset" zu sehen sein. Anders als die 52-Jährige hat die frischgebackene Mutter noch nicht viel Erfahrung in der Immobilienbranche: Bre machte sich bisher vor allem als Model und Schauspielerin einen Namen.

Getty Images Nicole Young, November 2014

Getty Images Amanza Smith, Immobilienmaklerin

SIPA PRESS Bre Tiesi, Model

