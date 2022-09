Nach Mallorca-Stress mit Jakub: Kate Merlan braucht Auszeit

Kate Merlan (35) braucht erst mal etwas Zeit für sich. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Jakub (26) sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Ein Thema führt bei den beiden aber immer wieder zu Streit: Der Fußballer liebt es offenbar, hin und wieder auf Mallorca abzufeiern. Wenn es nach der Tattoo-Liebhaberin geht, übertreibt er dabei aber oftmals. Vor wenigen Tagen kam es dann erneut zum Streit, weil der Sportler Kates Meinung nach mal wieder zu doll eskaliert ist. Daraufhin braucht die Influencerin nun eine Auszeit!

Auf Instagram teilte die Beauty ein paar Storys aus Berlin und äußerte sich zu ihrem Zoff mit Jakub. "Ihr fragt mich die ganze Zeit, was mit Jakub ist, [...] aber ich kann es euch momentan gar nicht sagen, wie es weitergeht, weil ich jetzt erst mal eine Auszeit eingelegt habe – die auch erst mal so bleibt, weil es so einfach nicht weitergeht", machte sie deutlich und betonte, ihre Zeit in Berlin genießen zu wollen.

Die ganze Mallorca-Thematik habe nämlich für ziemlich viel Stress gesorgt – darum ziehe Kate nun ihre Konsequenzen. "Wenn er nicht auf Mallorca verzichten kann, dann muss er auf mich verzichten. Ich mache diesen Mallorca-Psychoterror nicht mehr mit", verdeutlichte sie knallhart.

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2022

