Nuschel-Alarm: Diese Stars verstehen Fans nur mit Untertitel

Muss Tom Hardy (44) da noch mal nachschulen? Für Schauspieler ist eine gute Aussprache eigentlich überlebenswichtig. Denn wenn das Publikum den Text nicht versteht, kann die restliche Leistung noch so gut sein – wird ein Streifen nicht verstanden, fällt er beim Publikum durch. Eine US-Studie hat den Filmhelden jetzt mal ganz genau zugehört und herausgefunden, wer in Hollywood am undeutlichsten spricht. Und Tom ist da ganz vorne mit dabei!

In der Untersuchung des Sprachlernanbieters Prebly landete Tom nämlich auf einem wenig schmeichelhaften ersten Platz. Er darf sich damit als "am schlechtesten zu verstehender Schauspieler" rühmen. In den Filmen "The Dark Knight Rises" und "Dunkirk" des Regisseurs Christopher Nolan (52) war der 44-Jährige ohne Untertitel kaum zu verstehen. Die Serie "Peaky Blinders" wurde als das unverständlichste TV-Programm gewählt.

Außerdem scheinen Akzente ein Problem für das US-Publikum darzustellen: Auf den Plätzen zwei bis fünf finden sich Schauspieler, die ihren Rollen einen sprachlichen Einschlag mitgeben. Die Kolumbianerin Sofia Vergara (50) steht dort vor dem Österreicher Arnold Schwarzenegger (75), dem Schotten Sean Connery (✝90) und Johnny Depp (59), der seine Rollen ohnehin gerne speziell sprechen lässt.

Getty Images Tom Hardy bei einem Pressetermin in Los Angeles, 2018

ActionPress Polly (Helen McCrory) und Luca (Adrien Brody) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Getty Images Sean Connery, 2010

