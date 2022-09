Passt Poldi bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" rein?

Passt Lukas Podolski (37) nicht ins Bild? Das Leben des einstigen Nationalspielers drehte sich immer um den Sport: Seine Profikarriere startete er beim 1. FC Köln und spielte im Laufe seines Sportler-Daseins bei Vereinen wie zum Beispiel FC Bayern München, FC Arsenal und Galatasaray Istanbul. Doch auch in der deutschen Nationalmannschaft verzeichnete er einige Erfolge, bevor er sich auf seinen Karriereausklang zubewegte. Dennoch ist er noch lange nicht von der Bildfläche verschwunden: Er ist heute bei Denn sie wissen nicht, was passiert zu sehen – allerdings wirkt er dort in den Augen mancher Zuschauer etwas fehl am Platz.

Der Fußballer kämpft gemeinsam mit der Schlagersängerin Beatrice Egli (34) gegen Barbara Schöneberger (48) und Thomas Gottschalk (72) um den Sieg. Während vor allem die einstige DSDS-Gewinnerin, Barbara und der Moderator Günther Jauch viel Redezeit beanspruchen, verhält sich Poldi ziemlich ruhig. "Poldi schläft doch gleich ein", twitterte ein Zuschauer. In einem anderen Twitter-Kommentar heißt es: "Gefühlt wäre Poldi aber auch lieber zu Hause im eigenen Wohnzimmer." Für viele wirkt es so, als sei der Unternehmer etwas fehl am Platz in der Show, nachdem ihn nicht einmal die unterhaltsamen Spiele aufmuntern konnten.

Doch bei der vorletzten Challenge wirkte es so, als ob der Fußball-Star langsam auftaut. Bei diesem musste er mit seiner Teamkollegin Beatrice Karaoke singen: Zu dem Song "Wahnsinn" von Wolfgang Petry (70) performte Lukas und sang sogar lautstark mit. Mit dieser Performance brachten sie das Publikum zum Toben.

RTL+ Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

Getty Images Fußballer Lukas Podolski

RTL+ Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

