Timothée Chalamet begeistert in rückenfreiem Statement-Look

Auf den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig lagen alle Augen auf Timothée Chalamet (26). Der französisch-amerikanische Schauspieler erschien dort zu der Premiere seines neuen Films "Bones and All". Zwar bietet schon der Inhalt der romantischen Horrorkomödie genug Stoff zum Reden, dennoch fiel besonders das ausgefallene Outfit des jungen Hollywood-Stars auf. Dieser betrat den roten Teppich in einem roten, komplett rückenfreien Einteiler.

Gemeinsam mit seinen Filmkollegen posierte der "Call Me By Your Name"-Darsteller für die Presse. Dabei setzte er gekonnt seinen freien Rücken in Szene, indem er immer wieder keck nach hinten über die Schulter schaute. Zu dem glänzend roten Overall mit taillierter Hose und Wasserfallausschnitt kombinierte er eine schwarze Sonnenbrille und schwarze Cowboy-Stiefel. Sein Co-Star in "Bones and All", Taylor Russell, erschien ebenfalls farbenfroh in einem smaragdgrünen Balenciaga Haute Couture Kleid, das von hinten kurz war. Von vorne lief es allerdings in einen langen, ballonartigen Rock aus.

In ihrem neuen schaurig-schönen Streifen verkörpern Timothée und Taylor ein junges Pärchen mit einer Vorliebe für Menschenfleisch. Aufgrund ihrer Neigung lässt der Vater der jungen Maren sie an ihrem 18. Geburtstag im Stich. Daraufhin begibt sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter und lernt auf ihrer Reise den Kannibalen Lee kennen, in den sie sich verliebt. Regie führte Luca Guadagnino (51), mit dem Timothée auch schon für den Film "Call Me By Your Name" zusammenarbeitete.

Actionpress / Gigi Iorio Timothée Chalamet im September 2022 in Venedig

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Taylor Russell und Timothée Chalamet im September in Venedig

Actionpress / SIPA PRESS Luca Guadagnino, Taylor Russel, Mark Rylance, Timothée Chalamet und Chloë Sevigny

