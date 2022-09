"Emily in Paris": Das solltet ihr über Staffel drei wissen!

Emily in Paris geht in die dritte Runde! Die zweite Staffel der erfolgreichen Netflixserie endete mit einem spannenden Cliffhanger: Wird die Protagonistin Emily (Lily Collins, 33) zu ihrem alten Job in Chicago zurückkehren oder wird sie doch dem französischen Hottie Gabriel, gespielt von Lucas Bravo, ihre Liebe gestehen – obwohl dieser gerade wieder mit seiner Ex Camille (Camille Razat) ein Comeback feiert? Promiflash fasst für euch zusammen, was ihr über die dritte Staffel "Emily in Paris" wissen müsst!

Wie People jetzt berichtete, dürfen sich die Fans wahrscheinlich auf einen Großteil der Besetzung aus Staffel zwei freuen! Darüber hinaus wird vermutet, dass sich mit dem Beginn der dritten Staffel der Cliffhanger auflöst und es weiterhin eine Menge Liebesdrama rund um Emily, Gabriel und Co. geben wird – so ist es auch möglich, dass sich Emilys Romanze mit Alfie (Lucien Laviscount, 30) weiterentwickelt.

Außerdem bestätigte Netflix bereits, dass die Dreharbeiten am 1. Juni begonnen haben. Das Veröffentlichungsdatum der beliebten Serie ist allerdings noch nicht bekannt – so ist es aber wahrscheinlich, dass die neue Staffel nicht vor Anfang des Jahres 2023 erscheinen wird.

Anzeige

STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX Lily Collins und Lucas Bravo in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

Anzeige

Netflix / Stéphanie Branc Lucien Laviscount und Lily Collins in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

Anzeige

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de