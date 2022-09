Fürst Albert und Charlène kommen mit Zwillingen zum Picknick

Die vier bieten einen stilvollen Anblick! Fürstin Charlène (44) hatten Anfang des Jahres mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aus diesem Grund blieb sie einige Zeit in ihrem Heimatland Südafrika zurück, bevor sie in der Schweiz eine Klinik aufsuchte. Erst im vergangenen März kehrte die Frau von Fürst Albert (64) wieder nach Monaco zurück. Nun glänzte Charlène mit Albert und ihren Zwillingen Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) beim Monaco-Picknick mit ihrer Anwesenheit.

Dieses Event wurde nach einer zweijährigen Pause erstmals wieder veranstaltet. Das ließen sich die Royals von Monaco natürlich nicht entgehen: Die zweifache Mutter erschien in einer langen Spitzenbluse und einer weiten langen Hose, während sich ihr Mann für ein weißes Hemd, ein hellblaues Sakko und eine beige Anzughose entschied. Die Kinder kamen sogar im Partnerlook: Gabriella trug ein blaues Blümchenkleid, ihr Bruder Jacques trug das dazu passende Hemd sowie ein weißes T-Shirt und eine türkise Hose. In diesen Outfits sahen die vier den Volkstänzen zu und nahmen an der kulinarischen Gartenparty teil.

Fürst Albert freute sich sehr darüber, dass diese Veranstaltung wieder abgehalten werden konnte. "Es ist eine lustige Veranstaltung, ein wirklich schöner Moment im Jahr", teilte er gegenüber People mit und holte weiter aus: "Es ist einfach wundervoll, herumzulaufen und mit den Leuten, die man kennt, Gespräche nach dem Motto 'Erzähl mir von deinem Sommer' zu führen."

