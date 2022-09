Kate Merlans Malle-Ultimatum: Jakub findet es übertrieben!

Die öffentlichen Streitereien zwischen Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (26) nehmen kein Ende! Anfang der Woche brachte der Fußballer seine Frau mal wieder mächtig auf die Palme. Der Grund: Jakub feierte ausgelassen mit Freunden auf Mallorca. Die Influencerin hat genug von der Feierei ihres Mannes und erklärte deshalb knallhart, das Partydrama nicht mehr länger mitmachen zu wollen. Doch Jakub will sich auf Kates Malle-Ultimatum nicht einlassen!

Via Instagram meldete sich Jakub am Samstagabend zu Wort und stellte klar, was er von der Ansage seiner Liebsten hält. "Ich kann verstehen, [...] dass das einen faden Beigeschmack für sie hatte. Aber jetzt ein Ultimatum zu stellen, finde ich schon sehr hart. Ich bin kein Typ dafür, dass man mir ein Ultimatum stellt", erklärte er in seiner Story und fügte hinzu, dass auch ihm der Zoff zwischen den beiden aktuell too much sei.

Weiter richtete Jakub in seiner Story auch das Wort an seine Liebste und bat sie darum, in Zukunft mit dem Party-Liebhaber in Richtung Ballermann zu reisen: "Ich würde dich sehr gerne mal dabei haben, dass du einfach mal mitkommst und das Ganze mal siehst."

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Instagram / katemerlan Kate und Jakub Merlan, Juni 2022

