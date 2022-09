Nach Trennung: Addison Raes Vater (46) hatte OnlyFans-Profil

Addison Raes (21) Vater wollte sich offenbar von einer ganz neuen Seite zeigen! In den vergangenen Monaten sorgte die Familie der Web-Bekanntheit für eine Menge Schlagzeilen. Der Grund: Ihre Eltern trennten sich, nachdem ihr Vater Monty Lopez (46) mit einer 25-Jährigen ins Bett ging. Nachdem sich nun auch ihre Mutter Sheri Easterling (43) erstmals mit ihrem neuen Freund Yung Gravy in der Öffentlichkeit zeigte, kam Monty eine Idee: Addisons Vater legte sich einen OnlyFans-Account zu!

Wie Daily Mail berichtete, hatte Monty sich in der vergangenen Woche ein OnlyFans-Profil eingerichtet und unzensierte Inhalte für seine Fans angepriesen. "Entfesselt die Bestie! Frauen lieben mich und Männer wollen so sein wie ich! [...] Abonniert mich für die offenherzigste Version von mir", hieß es demnach auf seinem Profil. Eingehalten hatte der 46-Jährige sein Versprechen jedoch nicht – immerhin löschte er seinen Account nur einen Tag später.

Was Addison wohl zu der Aktion ihres Vaters sagt? Denn kurz nachdem die Affäre ihres Vaters ans Licht kam, ging ihr das Drama ihrer Eltern bereits ziemlich gegen den Strich. "Addison hat einige Höhen und Tiefen ihrer Eltern in den letzten Jahren miterlebt, aber alles, was sich zurzeit abspielt, ist ganz besonders erschütternd für sie", plauderte ein Insider gegenüber PageSix aus und stellte klar, dass die 21-Jährige total beschämt über die Schlagzeilen ihrer Familie sei.

Anzeige

Instagram / montylopez Monty Lopez im Mai 2022

Anzeige

Instagram / montylopez Monty Lopez, Addison Raes Vater

Anzeige

Instagram / montylopez Monty Lopez und seine Tochter Addison Rae

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de