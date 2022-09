"Rollentausch?": Daniel Aminati teilt lustiges Babybauch-Pic

Bei Daniel Aminati (48) dreht sich zurzeit alles um seinen Nachwuchs. Vor ein paar Tagen erblickte seine Tochter Charly Malika das Licht der Welt. Der TV-Moderator ist ganz verzückt und geht in seiner Rolle als Papa voll auf. Damit seine Frau Patrice sich von der Geburt erholen kann, schmeißt er aktuell den kompletten Haushalt. Seine Unterstützung geht anscheinend sogar so weit, dass er sich voll und ganz in seine Frau hineinversetzen möchte: Daniel postete jetzt ein Foto, auf dem er mit einem Babybauch posiert.

Bei näherem Hingucken erkennt man, dass es sich auf dem Instagram-Bild um den schwangeren Körper seiner Frau handelt, die ihren Kopf hinter einem Baum versteckt. Dafür ist Daniels Kopf so posiert, dass es auf dem Foto so wirkt, als würde sein Kopf zu Patrices Körper mit dem kugelrunden Bauch gehören. "Rollentausch? Bitte nicht! Wir Männer wären für dieses Abenteuer Schwangerschaft und Geburt vermutlich zu wehleidig (ich in jedem Fall)", schrieb der Entertainer dazu.

Als Hommage an die Frauen zitierte er zum Schluss aus einem Song von James Brown: "Das ist eine Männerwelt. Aber sie wäre nichts, einfach nichts ohne eine Frau oder ein Mädchen." Die Fans lieben das Bild und feiern Daniels Humor. "Es steht dir!", scherzen Daniels Follower in den Kommentaren. "Ich musste zweimal hinschauen", gab ein Fan zu.

Anzeige

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati mit Tochter Charly Malika

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Tochter im August 2022

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika Aminati

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de