Sam Abdul und "Selling Sunset"-Brett in Berlin unterwegs!

Sie treffen sich in Deutschland! Seit einigen Wochen bändelt die deutsche Influencerin Samantha Abdul (32) mit einem US-amerikanischen TV-Star an – und zwar mit Selling Sunset-Bekanntheit Brett Oppenheim (45). So wurden sie schon öfter zusammen gesichtet, beispielsweise in Budapest oder auch in Los Angeles. Nun verbringen die beiden wieder Zeit miteinander: Sam und Brett sahen sich nun in Deutschlands Hauptstadt Berlin wieder!

In ihren Instagram-Storys hielten sie den gemeinsamen Abend mit Freunden fest. "Nach 18 Stunden endlich in Berlin angekommen", schrieb Brett zu einer Videosequenz, in der er und Samantha gerade der Truppe zustoßen und alle umarmen. Danach teilte er auch ein Video der Hamburgerin in seiner Story, wie sie an einem Drink schlürft. Sie scheinen jede Menge Spaß zusammen zu haben.

Samantha versteht sich aber offenbar auch gut mit Bretts Zwillingsbruder Jason, der momentan ebenfalls in der deutschen Metropole ist. Auf weiteren Aufnahmen legt sie ihren Kopf auf seine Schulter, während er aber seine Liebste Marie-Lou abknutscht – ein kleiner Witz. Übrigens: Jasons Liebste ist ebenfalls deutsche Influencerin.

Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Brett Oppenheim und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

