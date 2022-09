"Sehr verliebt": Drew Barrymore schwärmt von Ex Justin Long!

Drew Barrymore (47) blickt auf eine vergangene Liebe zurück! Die Schauspielerin hat ein turbulentes Liebesleben hinter sich. Dreimal war sie verheiratet – im Jahr 2016 endete ihre jüngste Ehe mit Will Kopelman, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Nun erinnerte sie sich aber an einen anderen Ex zurück – und zwar an ihren einstigen Co-Star Justin Long (44). Drew verriet, dass sie total in Justin verliebt gewesen sei!

In ihrer eigenen Sendung "The Drew Berrymore Show" plauderte sie mit Mike Birbiglia, der mit ihr und Justin für den Film "Verrückt Nach Dir" zusammengearbeitet hat, über ihre Beziehung. "Ich war sehr verliebt in Justin. Weißt du, warum? Weil er lustig, scharfsinnig, einfach der Witzigste ist – er haut dich aus den Socken!", sprach Drew von dem 44-Jährigen in den höchsten Tönen.

Das sei auch der Grund, warum so viele Frauen auf ihn stehen würden, betonte sie weiter. Momentan scheint ihm Kate Bosworth (39) verfallen zu sein. Im Juni machte sie Justin eine niedliche Liebeserklärung im Netz: "Danke, dass du seit dem Tag, an dem wir uns trafen, Frieden in meinem Herzen geschaffen hast."

Getty Images Justin Long, Schauspieler

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Instagram / katebosworth Kate Bosworth und Justin Long im Juni 2022

