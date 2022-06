So süß gratuliert Kate Bosworth (39) ihrem Freund Justin Long (44) zum Geburtstag. Nachdem Kate und Justin in den vergangenen Monat immer wieder eine Liebelei nachgesagt wurde, machten sie ihre Beziehung im vergangenen Monat endlich öffentlich. Seitdem ihr Versteckspiel beendet ist, halten sich die Turteltauben auch im Netz nicht mehr zurück und präsentieren stolz ihre Liebe zueinander. Jetzt teilte Kate rührende Worte zu Justins heutigem Geburtstag.

Auf Instagram postete die Superman Returns-Darstellerin anlässlich seines 44. Ehrentags eine süße Fotoreihe und liebevolle Geburtstagswünsche. Kate schrieb: "Du wurdest heute geboren und die Welt leuchtete heller, als sie es je gekannt hat." Mit ihrem Posting bedankte sie sich auch, dass er geduldig mit ihr geblieben ist, bis sie sich in ihn verliebt hat. Zu den Bildern schrieb sie noch, dass der "Alvin und die Chipmunks"-Schauspieler sie so sehr zum Lächeln bringe, dass ihr Gesicht wehtut. "Danke, dass du seit dem Tag, an dem wir uns trafen, Frieden in meinem Herzen geschaffen hast", schrieb sie zum Abschluss ihrer Liebeserklärung.

Auch in ihrer Instagram-Story gratulierte die Blondine dem Geburtstagskind mit sechs privaten Schnappschüssen. Auf einigen Fotos ist er alleine beziehungsweise in tierischer Gesellschaft zu sehen. Und auf den Aufnahmen ohne die Katze an seiner Seite strahlt er mit Kate einfach nur um die Wette.

Instagram / katebosworth Kate Bosworth mit Justin Long

Instagram / katebosworth Kate Bosworth und Justin Long im Juni 2022

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth im Juni 2022

