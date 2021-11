Diese Nachricht dürfte die Fans erfreuen! Lisa und Lena (19) zählen seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen TikTok-Stars und fassen so langsam auch in anderen Medien Fuß: Zuletzt hatten die Zwillinge einen Gastauftritt bei der Revival-Show von Wetten, dass..? und bewiesen ihre Moderationstauglichkeit. Doch damit ist es noch nicht genug: Lisa und Lena sind schon bald in ihrer eigenen Fernsehshow zu sehen!

Gegenüber Bild erzählten die Schwestern von ihren neuen Plänen. Demnach werden sie schon ab Januar auf KiKA die Show "TickTack – Eine Zeitreise mit Lisa und Lena" moderieren und für Kinder über spannende Themen berichten. "Wir haben als Kids KiKA rauf und runter geschaut. Jetzt dort ein eigenes Magazin moderieren zu dürfen, ist fast unglaublich", schwärmte Lena in dem Interview.

Für die 19-Jährigen Zwillingsmädels fangen ihre Karrieren gerade erst an: Neben der neuen TV-Show sollen Lisa und Lena auch schon weitere Pläne für die Zukunft geschmiedet haben: "Auch in Richtung Schauspiel gibt es ein paar spannende Projekte, die langsam konkret werden", verrieten die beiden Webstars.

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa bei "Wetten, dass..?" 2021

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, TikTok-Stars

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, TikTok-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de