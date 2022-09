Zum Vatertag: Bindi und Robert schwärmen von Steve Irwin (†)

Steve Irwin (✝44) wird für immer in den Herzen seiner Familie bleiben! Im Jahr 2006 starb der beliebte "Crocodile Hunter"-Star nach einem tragischen Unfall mit einem Stachelrochen. Er hinterließ seine Ehefrau Terri Irwin (58) und ihre gemeinsamen Kinder Bindi (24) und Robert (18). Auch 16 Jahre nach seinem Tod sitzt der Verlust ihres Vaters noch immer tief. Zum australischen Vatertag erinnerten sich Steves Kids deshalb mit rührenden Worten an ihren Papa!

Via Instagram teilte Bindi am Sonntag einen niedlichen Schnappschuss aus Kindertagen, auf dem die heute 24-Jährige gemeinsam mit ihrem Vater zu sehen ist. "Opa-Crocodile, ich weiß, dass du der unglaublichste Großvater gewesen wärst, weil du ein so außergewöhnlicher Vater warst", schwärmte sie und war sich sicher, dass Steve ihrer kleinen Tochter Grace ein toller Schutzengel sei.

Auch Robert teilte ein altes Bild von Steve, der ihn als Baby im Arm hält und erinnerte sich an den Verstorbenen. "Heute ist Vatertag in Australien und ich sende meine Liebe an alle, die ihren Vater heute vermissen", schrieb er unter seinem Beitrag und fügte hinzu, dass er die guten Zeiten mit seinem Papa stets in liebevoller Erinnerung halten würde.

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin gemeinsam mit Töchterchen Bindi

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin als Kleinkind mit seinem Vater Steve

