Andrej Mangold: Erster Red Carpet mit seiner neuen Freundin

Andrej Mangold (35) zeigt offiziell, wie verliebt er ist. Als einstiger Bachelor verschenkte er seine letzte Rose an die Bremerin Jennifer Lange (28). Doch vor zwei Jahren kam es zwischen den beiden zum Liebes-Aus. Vergangene Woche sorgte der Reality-Darsteller für eine große Überraschung: Er verkündete, dass er wieder in festen Händen ist. Die neue Frau an seiner Seite ist die Influencerin Annika Jung. Jetzt präsentierten sich die Turteltauben bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt.

Die Beauty teilte auf ihrem Instagram-Profil eine Aufnahme von sich und ihrem Liebsten. "Unser erster gemeinsamer Red Carpet", schrieb Annika unter das Video. In dem Clip laufen Andrej und seine Partnerin selbstbewusst über den roten Teppich. Während sich seine Freundin für eine edle Robe entschied, schmiss sich der 35-Jährige in einen Smoking.

In einem Interview mit Bild verriet er, wie sich das Paar kennengelernt hat. "Nach anfänglich eher sporadischem Kontakt, der immer mehr und intensiver wurde, haben wir vor ein paar Wochen gemerkt, dass unsere Treffen mittlerweile viel mehr als nur eine reine Freundschaft sind", erzählte Andrej.

Getty Images Andrej Mangold, Juli 2022

Instagram / anniju__ Annika Jung, Influencerin

Action Press / Timm, Michael Andrej Mangold und Annika Jung bei der Box Gala in Berlin im September 2022

