Ex-Ferrari-Chef gibt Gesundheitsupdate zu Michael Schumacher

Wie steht es um Michael Schumachers (53) Gesundheit? Im Dezember 2013 hatte der ehemalige Formel-1-Rennfahrer infolge eines schweren Ski-Unfalls ein Schädel-Hirn-Trauma davongetragen. Bis heute ist nur wenig über den Gesundheitszustand des zweifachen Vaters bekannt, da nur seine Familie und einige wenige Freunde den Ex-Profisportler besuchen dürfen. Doch nun verriet der ehemalige Ferrari-Geschäftsführer Jean Todt (76), dass Michael in besten Händen sei.

Mit Sport Bild sprach der gebürtige Franzose nun über den Gesundheitszustand seines guten Freundes und versicherte den Fans, dass es dem ehemaligen Rennfahrer den Umständen entsprechend gut gehe. Er sei sehr glücklich darüber, dass sich so viele Menschen um das Wohlbefinden des 53-Jährigen sorgen und an seiner Genesung interessiert seien. "Die Fans sollten wissen, dass er in besten Händen ist. In der besten Situation, in der er sein kann, und umgeben von Menschen, die ihn lieben", verrät der 76-Jährige.

Jean fuhr fort, dass er den mehrfachen Renn-Weltmeister bis an sein Lebensende besuchen werde. "Mal sehen wir uns dreimal in der Woche, mal auch einen ganzen Monat nicht. Sie sind meine Freunde und wir sind in ständigem Kontakt", erzählte der einstige FIA-Präsident. In der Vergangenheit hatte er bereits mehrfach erzählt, dass sich Schumi auch nach dem Unfall "nie verändert" habe.

Getty Images Michael Schumacher mit dem ehemaligen Ferrari-Teamchef Jean Todt, 2007

Getty Images Jean Todt und Michael Schumacher im Januar 2009

Getty Images Jean Todt, ehemaliger Formel-1-Teamchef

