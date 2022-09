"Höhle der Löwen"-Deal: So läuft es für die Pagopace-Gründer

Wie blicken die Pagopace-Gründer heute auf ihre Die Höhle der Löwen-Teilnahme zurück? Lukas Schmitz, Steffen Kirilmaz und Bernhard Wernberger stellten in der Gründer-Show einen sogenannten NFC-Ring vor. Dabei handelt es sich um ein Schmuckstück, mit dem man kontaktlos bezahlen kann. Der Investor Carsten Maschmeyer (63) zeigte sich davon überzeugt und stimmte dem Deal zu, das Trio mit 200.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile zu unterstützen. Doch wie ging es nach der Show für die Gründer weiter?

Gegenüber Promiflash verrieten die drei Männer: "Wir haben inzwischen unseren eigenen PAGO-Flagship-Store in Köln am Neumarkt eröffnet. Außerdem haben wir inzwischen weitere Bankpartner für unsere Ringe dazugewinnen können." Nun sei es für jeden Kunden möglich, seine eigene Mastercard oder Visa-Karte mit dem Pago zu verbinden. "Somit bieten wir dem Kunden inzwischen zwei Möglichkeiten an: Entweder den PAGO direkt über die Kreditkarte mit dem Konto verbinden oder die Prepaid Variante zu nutzen", erklärten die Gründer.

Mit Carsten als Geschäftspartner dürften Lukas, Steffen und Bernhard zudem auch kaum glücklicher sein. Der 63-Jährige war von Anfang an ihr Wunschlöwe. "Durch sein starkes Netzwerk in die Finanzbranche ist er der optimale Partner für unser Produkt", schwärmten die Unternehmer.

RTL+ Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Nico Rosberg, Dr. Georg Kofler und Ralf Dümmel, Investoren

RTL+ Carsten Maschmeyer, "Die Höhle der Löwen"-Investor

TVNOW / Boris Breuer Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen"-Staffel zehn

