Schon wieder: Amanda Bynes und Ex Paul Arm in Arm unterwegs

Ob die beiden wirklich getrennt sind? Um Schauspielerin Amanda Bynes (36) ist es zuletzt eher ruhig geworden. Zumindest beruflich, denn in Filmen spielt sie derzeit kaum. Dabei hatten Streifen wie "Was Mädchen wollen" großen Erfolg. Zuletzt erregte aber vor allem ihr Liebesleben Aufmerksamkeit, denn im Juli löste sie die Verlobung mit Paul Michael. Doch offenbar fällt es den beiden schwer, ohne den anderen auszukommen: Amanda und Paul wurden jetzt ein weiteres Mal zusammen gesichtet.

Just Jared veröffentlichte jetzt Bilder, die Amanda und Paul bei einem gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles zeigen. Die beiden sollen den ganzen Nachmittag miteinander verbracht haben und wurden erwischt, wie sie sich immer wieder berührten. Dabei legte Paul seiner Ex in vertrauter Geste den Arm um die Schultern, während sie ihn um die Taille faste. Ob die beiden nun wieder ein Paar sind oder nicht, bleibt weiterhin offen, aber offenbar verbringen sie immer noch gerne Zeit miteinander.

Dieser Ausflug ist nicht das erste Mal, dass Amanda und Paul wieder gemeinsam unterwegs waren. Bereits vor wenigen Wochen spazierten sie zusammen durch L.A., weshalb vermutet wurde, die beiden wären wieder ein Paar. Allerdings trugen sie ihre Verlobungsringe genau wie jetzt noch nicht wieder.

Instagram / paultattedheavy818 Amanda Bynes im September 2020

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

Getty Images Amanda Bynes im Jahr 2011

