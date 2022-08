30 Zentimeter: So groß ist Laura Maria Rypas Babybauch schon

Für Laura Maria Rypa (26) ist das eine ganz besondere Erfahrung! Die Influencerin ist nach einigem Auf und Ab mit DSDS-Star Pietro Lombardi (30) zusammen. Jetzt erwartet das Paar zum ersten Mal Nachwuchs. Für Pietro ist es das zweite Kind nach Söhnchen Alessio (7). Doch für die werdende Mama ist es die erste Schwangerschaft und daran lässt sie ihre Follower teilhaben. Auf Social Media offenbarte Laura jetzt, dass ihr Babybauch schon ein ganzes Stück gewachsen ist!

In ihrer Instagram-Story berichtete Laura, wie es ihr aktuell geht und nutzte den Anlass, um ihren Bauch zu zeigen. "Für meine Verhältnisse muss man sagen: Von der Seite sieht man schon minimal was", erläuterte sie auf mehrfache Nachfrage ihrer Fans. Dabei demonstrierte sie stolz ihre kleine Babykugel. Von ihrem normalen Bauchumfang ausgehend sei sie jetzt bereits bei fast 30 Zentimetern mehr. Und in den nächsten Monaten werden wohl noch einige dazukommen.

Bereits zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte Laura berichtet, dass sie von schlimmer Übelkeit geplagt wird. Das würde sie vor allem davon abhalten, sich fit zu halten. Und auch Schwangerschaftsgelüste würden die 26-Jährige regelmäßig überkommen. Besonders von Zwieback mit Kokosraspeln könne sie nicht die Finger lassen.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

