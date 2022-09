Krise? "Love Island"-Jennifer und Nico löschen alle Bilder!

Was ist da los? In der vergangenen Staffel von Love Island trafen die Kandidaten Jennifer (23) und Nico aufeinander und verstanden sich auf Anhieb richtig gut. Er betonte mehrmals, dass sie seine Traumfrau sei und trotz einiger Streitereien in der Liebesvilla gewannen sie die Show. Auch danach zeigten sie im Netz mit zahlreichen Pärchen-Pics, wie verliebt sie doch offenbar sind. Doch von diesen fehlt nun jede Spur: Kriselt es etwa bei Jennifer und Nico?

Auf ihren Instagram-Profilen sind keine gemeinsamen Bilder mehr aufzufinden. Sonst posierten sie stets total glücklich miteinander für die Kamera und ließen ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. Auch intime Textnachrichten, wo sie sich gegenseitig ihre Liebe gestanden, posteten sie auf ihren Kanälen. Nun folgen sie sich nicht mal mehr – was ist bloß passiert?

Im Mai ließen sich die Reality-TV-Bekanntheiten sogar noch ein Liebestattoo stechen. Sie entschieden sich dafür, den Anfangsbuchstaben des jeweils anderen unter der Haut zu tragen! Dieses Tintenkunstwerk lässt sich aber nicht so einfach wie die gemeinsamen Postings entfernen...

Instagram / jennifer_loveisland22 "Love Island"-Nico und Jennifer, April 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico, "Love Island"-Sieger 2022

Instagram / nizou.loco Nico und Jenny von "Love Island" im Mai 2022

