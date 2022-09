Cathy Hummel: Dieser Mann steht für immer an ihrer Seite

Ihr Papa ist ihr heilig! Mit den Männern lief es für Cathy Hummels (34) in letzter Zeit nicht immer rund. Die Moderatorin und ihre Ex Mats Hummels (33) sollen aktuell mitten in der Scheidung stecken. Der Fußballer wurde in den letzten Monaten immer wieder beim Anbandeln mit verschiedenen Frauen gesichtet – unter anderem Lisa Marie Straube und Céline Bethmann (24). Ein Mann hingegen ist immer noch an Cathys Seite – und wird es vermutlich für immer sein: ihr Vater Fredi.

"Es gibt viele charmante Männer, aber Papa konnte bisher noch niemand das Wasser reichen", schwärmte die Influencerin im Interview mit Bild. Im Rahmen einer Doku-Soap dreht Cathy aktuell in den USA – gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig und ihrem Papa. Zusammen gingen Vater und Tochter sich schließlich auch noch ein Fußballspiel beim Verein Los Angeles FC anschauen. "Ich habe es genossen. Es war Stimmung und Freude pur", sagte sie im Nachhinein über das Match.

Aber über die Anwesenheit ihres Papas Fredi scheint die Kampf der Realitystars-Moderatorin besonders froh gewesen zu sein: "Das Allerschönste, um ehrlich zu sein, war, dass mein Papa alles miterleben durfte und wir gemeinsam Zeit verbracht haben", erinnerte sie sich danach glücklich an das gemeinsame Erlebnis zurück.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, September 2022

Anzeige

Instagram / fischerfredi Cathy Hummels mit ihrem Papa Fredi, Dezember 2017

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de