Gab es bei Lars Maucher und Jill Lange weitere Tiefpunkte?

Konnten Lars Maucher (25) und Jill Lange (22) ihre Streitpunkte hinter sich lassen? Der einstige Bachelorette-Kandidat und die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin hatten bei Ex on the Beach miteinander angebandelt. Dabei kam es allerdings immer wieder zu Streitereien: Entweder provozierten sie sich gegenseitig oder ein Ex-Partner versuchte, dazwischen zu funken. Trotz allem sind Lars und Jill heute ein Paar. Doch gibt es in ihrer Liebe immer noch Rückschläge?

Gegenüber Promiflash verriet Lars, dass es zwischen ihm und Jill nach der Show immer noch Tiefpunkte gegeben habe: "Direkt nach den Dreharbeiten war das Vertrauen auf beiden Seiten noch nicht so richtig da und deshalb gab es öfters mal Tiefen." In der Kennenlernphase hätten sie aber auch viele Höhen gehabt und viel miteinander unternommen. Bis sie ihre Beziehung, zumindest für sich, offiziell gemacht haben, lagen die Dreharbeiten schon mehrere Monate zurück. Am 27. April dieses Jahres war es dann so weit. "Ich habe gefragt, ob es bei Jill schon Liebe ist und ob wir unseren Weg gemeinsam gehen wollen. Seit diesem Tag sind wir unzertrennlich", schwärmte der Baden-Württemberger.

Darüber hinaus betonte Lars, wie froh er darüber ist, Jill an seiner Seite zu haben. "Wir sind unnormal glücklich und hätten niemals damit gerechnet. Wir fühlen uns beide endlich angekommen", erzählte der Tattoo-Liebhaber begeistert.

Sonstige Jill Lange und Lars Maucher, "Ex on the Beach"-Teilnehmer 2022

Instagram / lars.m_27 Bachelorette-Kandidat 2021: Lars Maucher

Sonstige Lars Maucher und Jill Lange, "Ex on the Beach"-Paar

