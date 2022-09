Gesundheitliche Probleme: Justin Bieber sagt seine Tour ab!

Justin Bieber (28) will mehr auf sich achten. Schon im Juni versetzte der Sänger seine Fans mit seiner Gesundheit in Sorge. Er berichtete, am Ramsay-Hunt-Syndrom zu leiden, wodurch die Hälfte seines Gesichts gelähmt war. Auch seine Welttournee unterbrach der Musiker deshalb und musste einige Konzerte absagen. Zuletzt schien es ihm jedoch besser zu gehen – doch nun sagte Justin seine gesamte Tour ab, um seine Gesundheit zu schonen!

In einem Statement in seiner Instagram-Story schilderte der 28-Jährige die Geschehnisse nach seinem vergangenen Konzert in Rio. "Nachdem ich die Bühne verlassen hatte, überkam mich die Erschöpfung, und mir wurde klar, dass ich meiner Gesundheit jetzt Priorität einräumen muss." Aus diesem Grund müsse er nun eine Pause einlegen und das Touren sein lassen. "Mir wird es bestimmt bald wieder gut gehen, aber ich brauche Zeit, um mich auszuruhen und gesund zu werden", betonte Justin.

In diesem Zuge sprach der "Lonely"-Interpret all seinen Supportern auch seinen Dank aus. "Ich danke euch für eure Gebete und eure Unterstützung während all dieser Zeit. Ich liebe euch alle leidenschaftlich", beendete er sein Statement.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Justin Bieber auf dem Coachella-Festival im April 2022

Anzeige

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de