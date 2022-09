Ist "House of the Dragon" so krass wie "Game of Thrones"?

Kann House of the Dragon mithalten? Seit Ende August läuft das Prequel des Mega-Erfolgs Game of Thrones. Bereits anhand des Trailers wurde klar, dass das neue Format viel Action und besonders viele Drachen zu bieten hat. Die erste Folge zur Vorgeschichte der Familie Targaryen legte einen Traumstart mit rekordverdächtigen Quoten hin. Zudem wurde eine zweite Staffel bereits offiziell in Auftrag gegeben. Doch ist das Prequel wirklich genauso krass wie sein weltweit gefeierter Vorgänger? Promiflash hat "House of the Dragon" unter die Lupe genommen!

