Brenda Patea verrät: So hat sie das Mutterdasein verändert

Brenda Patea (29) ist nicht mehr dieselbe wie früher. Im Herbst 2020 gab die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin preis, dass sie von ihrem Ex Alexander Zverev (25) schwanger ist. Im März des vergangenen Jahres war es dann so weit: Das Model brachte sein erstes Kind zur Welt. Inzwischen ist ihre Tochter Mayla schon knapp eineinhalb Jahre alt. Im Promiflash-Interview verriet Brenda nun: Das Dasein als Mama hat sie ziemlich verändert.

"Ich bin abgehärteter, würde ich sagen, mir sind andere Dinge wichtiger geworden", betonte die 29-Jährige im Interview mit Promiflash auf der Modenschau von Marcel Ostertag im Rahmen der Berlin Fashion Week. Dazu gehöre unter anderem die Gesundheit. "Das ist das A und O, wenn man dann so ein kleines krankes Kind mit Fieber und Schnupfen vor sich hat", erklärte Brenda.

Doch auch wenn sie als Mama abgehärteter sei als früher, sei sie gleichzeitig emotionaler geworden. "Es ist schwer zu erklären, aber ich weine beispielsweise mehr bei Filmen, wenn es eine persönliche Handlung gibt. Ich achte mehr auf den gesunden Menschenverstand im Freundeskreis und in der Familie", plauderte Brenda aus.

Instagram / brendapatea Brenda Patea mit ihrer Tochter Mayla

Instagram / brendapatea Brenda Patea mit Töchterchen Mayla

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

