Brenda Patea (28) ist überglücklich! Im März vergangenen Jahres brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren ersten Nachwuchs zur Welt. Den Alltag mit Töchterchen Mayla muss die Beauty jedoch alleine meistern, denn noch während der Schwangerschaft gingen sie und Alexander Zverev (24), der Vater der Kleinen, getrennte Wege. Bisher kommt sie aber anscheinend gut damit zurecht. Nun gibt Brenda ihren Followern ein niedliches Update: Mayla kann bereits laufen!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige einige Fotos von einem Spaziergang mit ihrer Tochter und ist sichtlich stolz. Denn Mayla steht bereits auf eigenen Beinen und kann sich mit Unterstützung ihrer Mutter schon einige Meter fortbewegen. "Deine ersten Schritte", schrieb die Berlinerin unter den Beitrag, der diesen außergewöhnlichen Moment für die Ewigkeit festhält. Doch nicht nur Brenda ist ganz angetan von ihrem Wonneproppen – auch die Fans wirken sehr begeistert!

Doch dass das Mutterdasein nicht immer so unbeschwert ist, musste die dunkelhaarige Schönheit auch schon am eigenen Leib erfahren. In einer Instagram-Story teilte Brenda kürzlich mit, dass ihr Töchterchen zum ersten Mal kränkelt. "Das ist noch mal etwas ganz anderes, wenn dein Kind krank ist und deine komplette Aufmerksamkeit braucht", berichtete sie besorgt.

