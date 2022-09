Fünfter Jahrestag: Wünscht sich "Take Me Out"-Svenja Antrag?

Werden hier bald Nägel mit Köpfen gemacht? Vor nun schon fünf Jahren lernten sich Svenja Theißen und ihr Partner Steve bei der Show Take Me Out kennen und lieben. Mittlerweile sind sie Eltern von zwei Kindern und leben gemeinsam in einem Haus – doch Eheleute sind sie bislang nicht. Promiflash hakte bei ihr nach: Wartet Svenja eigentlich auf einen Heiratsantrag von ihrem Steve?

Im Rahmen der Berlin Fashion Week traf Promiflash auf dem Blogger-Event "mates date" auf die Influencerin. Dort verriet sie, dass sie einen Antrag eigentlich schon sehnlichst erwartet! "Ich finde, man könnte das Ganze jetzt mal abrunden. Wir haben zwei Kinder, wir haben ein Haus, wir haben nächste Woche unser Fünfjähriges – da könnte man eigentlich mal...", witzelte sie. Dabei hat Svenja aber auch genaue Vorstellungen: "Am schönsten wäre es, wenn es nicht in einer Alltagssituation wäre. Es darf schon etwas exklusiver und besonderer sein."

Aber würde sie zur Not auch selbst vor ihrem Liebsten auf die Knie gehen? "Ich könnte mir vorstellen – Frauenpower! – selbst den Antrag zu machen, aber ich weiß, dass Steve da sehr konservativ ist", gab Svenja zu verstehen. Er habe sogar gesagt, dass er den Antrag dann vermutlich ablehnen würde! Doch die Hamburgerin zeigte sich optimistisch und wartet erst einmal ab.

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve, "Take Me Out"-Traumpaar

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja mit ihrem Sohn Fin

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Steve und Svenja mit ihrer Familie

