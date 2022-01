Die ehemalige Take Me Out Kandidatin Svenja Theißen und ihr Partner Steve sind vor Kurzem Eltern geworden! Die beiden lernten sich in dem beliebten TV-Format kennen und lieben. Sie sind sogar das erste Paar der Kuppelshow jemals, das Nachwuchs bekommen hat. Auf Anfrage von Promiflash hin gab die Hamburgerin nicht einmal einen Tag nach der Geburt einen ausführlichen Bericht. Svenjas Sohn war innerhalb von 25 Minuten auf der Welt!

"Dass es so schnell gehen würde... Damit hatte keiner gerechnet", erinnerte sich die junge Mutter zurück, als sie den Ablauf der Geburt gegenüber Promiflash schilderte. Sehnlichst hatte Svenja sich eine spontane Geburt gewünscht, nachdem ihr erstes Töchterlein Zoe, das sie mit in die Beziehung brachte, durch einen geplanten Kaiserschnitt zur Welt gekommen war. Ihr Wunsch ging in Erfüllung! Nach anfänglichen regelschmerzartigen Krämpfen, die laut Ärzten nichts zu bedeuten hatten, war der Zeitpunkt gekommen.

Svenja erklärte: "In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hielten die Krämpfchen hin und wieder mal länger an. Ich bin davon ausgegangen, dass es die normalen üblichen Senkwehen sind." Doch Steve war sich scheinbar unsicher und suchte mit seiner Freundin dann doch lieber eine Ärztin auf. Und siehe da: Die Geburt war wohl schon losgegangen! Danach ging alles ganz fix. Die ehemalige "Take Me Out"-Kandidatin betonte, dass es eine absolute Traumgeburt gewesen sei!

Stets an ihrer Seite war natürlich Steve. "Er hat mir großen Halt gegeben und war einfach nur liebevoll", schwärmte die TV-Bekanntheit von ihrem Liebling. Gemeinsam konnten sie ihren Fin in die Arme schließen. Töchterchen Zoe hatte bisher wohl noch keine Gelegenheit, ihren kleinen Bruder kennenzulernen. Aber das werde sich hoffentlich in den nächsten Tagen ändern. Die jungen Eltern freuen sich offenbar auf die jetzt kommende spannende Zeit! Als Nachtrag gab Svenja noch amüsiert zu, dass sie kurz nach der Geburt einen Blasensprung gehabt hätte. Ihr und auch ihrem Liebsten gehe es jetzt aber blendend.

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, "Take Me Out"-Traumpaar

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Kandidatin Svenja mit ihrem Partner Steve

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Svenja und Steves Baby

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve, "Take Me Out"-Traumpaar

