In ihrer Rede schwärmt Herzogin Meghan von ihrer Mutterrolle

Herzogin Meghan (41) gibt private Einblicke. Gemeinsam mit Prinz Harry (37) ist die einstige Schauspielerin aktuell zu Besuch in England. Zuletzt reiste das Ehepaar vergangenen Juni anlässlich des Thron-Jubiläums der Queen (96) ins Vereinigte Königreich. Das Paar befindet sich aufgrund von Wohltätigkeitsveranstaltungen in der Heimat des 37-Jährigen und wird an vielen öffentlichen Terminen teilnehmen. Auf einer Veranstaltung sprach Meghan jetzt über ihre Familie und schwärmte insbesondere von ihrem Nachwuchs.

Das Hello-Magazin berichtete, dass die 41-Jährige am Montag eine Rede hielt, in der sie über ihre Rolle als zweifache Mutter sprach. "Ich bin 2019 zu euch nach London gekommen, und zu diesem Zeitpunkt hatte sich mein Leben schon ziemlich verändert. Ich war jetzt verheiratet und ich war jetzt Mutter", erklärte Meghan. Die Herzogin musste nach diesen Worten eine Pause einlegen, da das Publikum begeistert jubelte. Abschließend fügte sie hinzu: "Mein Weltbild hatte sich exponentiell erweitert, da ich die globale Gemeinschaft mit den Augen meines Kindes sah."

Bei dem Auftritt handelt es sich um Meghans erste Rede, seit sie und Harry vor zwei Jahren dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben. Die Suits-Darstellerin betonte während der Eröffnungszeremonie, wie schön es sei, wieder in England zu sein: "Es ist so schön, zurück in Großbritannien und mit euch zusammen bei One Young World sein zu dürfen."

Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

