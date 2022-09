Pärchenfotos gelöscht: Krise bei Juliano und Sandra Janina?

Was ist bei Juliano Fernandez und Sandra Janina (22) los? Eigentlich waren die beiden Reality-TV-Star total happy. Die Beziehung der beiden hat die Feuerprobe bei Temptation Island V.I.P. überstanden. Das Paar ging sogar gestärkt aus der TV-Show hervor und war noch glücklicher als vorher. Doch jetzt gibt es erste Anzeichen, dass bei Juliano und Sandra nicht mehr als so rosig läuft wie gedacht...

Nachdem die Blondine alle Pärchen-Fotos mit ihrem vermeintlichen Liebsten gelöscht hat, schreibt sie in ihrer Instagram-Story: "Manche haben es vielleicht mitbekommen. Manche nicht. Ich habe alle Bilder von mir und Juliano herausgenommen. Spart euch bitte das Nachfragen. Ich will das Ganze erst mal ruhen lassen." Stecken die beiden etwa in einer Beziehungskrise?

Juliano hingegen hat noch einige Bilder mit seiner Freundin online. In seiner Instagram-Story hat er jedoch ein Emoji gepostet, der sich die Hand gegen den Kopf schlägt. Weiter äußerte sich der Are You The One?-Kandidat bisher nicht zu den Krisengerüchten rund um seine Beziehung mit der schönen Influencerin.

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez und Sandra Janina im Bett

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de