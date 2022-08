Nach Krise: So gut läuft es bei Sandra Janina und Juliano

Haben Sandra Janina (22) und Juliano Fernandez ihre Probleme überwunden? Mitte Mai plagte das Paar eine echte Liebeskrise: Grund dafür war ein OnlyFans-Account, der anscheinend der Blondine gehörte – und von dem ihr Liebster nichts wusste. Daraufhin schossen beide scharf gegeneinander, doch zuletzt beruhigten sich die Gemüter und Sandra und Juliano unterstützten sich nach Kräften. Sie sind nämlich wieder richtig happy miteinander.

Bei einem Q&A auf Instagram wollten Sandras Fans nun wissen, wie es um sie und Juliano steht. "Meine Beziehung läuft so richtig super und das kann ich ohne gekreuzte Finger sagen", freute sie sich. Auch den gemeinsamen Auftritt im TV mit ihrem Liebsten sehe sie rückblickend als Erfolg – bei Temptation Island V.I.P. mitzumachen, sei "die beste Entscheidung" gewesen.

Während Sandras Gegenwart anscheinend mehr als rosig aussieht, tüftelt sie zurzeit noch an ihrer Zukunft. "Ich will eigentlich was Eigenes aufmachen, was aber schwierig ist, da ich keine passende Location finde", weihte die Beauty ihre Fans in ihre Pläne ein. Um was für ein Business es sich dabei handelt, ließ sie jedoch offen.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Teilnehmer

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano Fernandez und Sandra Janina beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Mai 2022

Überrascht es euch, dass sich die zwei wieder zusammengerauft haben? Ja, schon etwas... Nein, eigentlich gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



