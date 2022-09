"Sozialer Kollaps": Timothée Chalamet hasst Social Media

Timothée Chalamet (26) und soziale Medien werden in diesem Leben keine Freunde mehr! Der Schauspieler gehört wohl derzeit zu den strahlendsten Sternen Hollywoods überhaupt. Zuletzt feierte das Science-Fiction-Abenteuer "Dune" mit ihm übermäßige Erfolge – und "Call Me By Your Name" bescherte ihm sogar eine Oscar-Nominierung. Mittlerweile spielen auch in der Filmwelt soziale Medien eine große Rolle. Ein Hype, mit dem sich der Hollywoodstar aber so gar nicht anfreunden kann: Timothée sieht in Social-Media-Plattformen nämlich ein großes Problem!

Während der Filmfestspiele in Venedig erzählte Timothée im Interview mit E! News, dass er nicht viel Verständnis für Instagram, Facebook und Co. aufbringen könne. Vielmehr noch: Er sieht sogar eine echte Gefahr in diesen Plattformen. "Ich glaube, uns steht ein sozialer Kollaps bevor", gab er offen zu. Vor allem jungen Menschen tue der ständige Umgang mit den sozialen Netzwerken nicht gut. "Ich kann nur für meine Generation sprechen, aber jetzt jung zu sein bedeutet, intensiv bewertet zu werden", gibt er zu bedenken.

Auch wenn er seinen eigenen Instagram-Account nicht viel nutzt, so könne Timothée sich ein Leben ohne allerdings nicht vorstellen – einfach, weil soziale Medien mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind. Dennoch fügt er bezüglich seiner bisherigen Rollen hinzu: "Es war eine Erleichterung, Figuren spielen zu können, die mit ihren inneren Dämonen umgehen müssen, ohne durch Reddit, Twitter, Instagram oder TikTok eine Antwort zu finden".

Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2022

Actionpress / Cobra Team / BACKGRID Timothée Chalamet im September 2022 in Venedig

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"

