"Abendroutine": Anna-Maria Ferchichi meldet sich aus Klinik

Anna-Maria Ferchichi (40) muss sich weiterhin ausruhen. Gemeinsam mit ihrem Mann Bushido (43) und ihren Kindern ist die Influencerin nach Dubai ausgewandert – doch der ganze Stress hat ihr ziemlich zugesetzt. Die Influencerin wurde krank und musste ins Krankenhaus. In dieser Zeit kann sich die Beauty allerdings auf ihren Liebsten verlassen, der sich um den Nachwuchs und den Haushalt kümmert. Jetzt gab Anna ein Update über ihren Zustand.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 40-Jährige bei ihren Fans zu Wort und gab ein paar Einblicke. Auf dem Schnappschuss sind Anna und Bushido bei der "Abendroutine" zu sehen – die beiden sind dicht aneinander gekuschelt. Anna scheint noch nicht bei Kräften zu sein – sie verriet, dass sie weiterhin das Antibiotikum über die Vene verabreicht bekomme. Trotzdem gebe es einen kleinen Lichtblick für sie: "Über Tag darf ich nachmittags immer ein paar Stunden zu den Kindern und abends bringt mein Mann mich zurück."

In ihrer neuen Heimat scheint sich die Familie ansonsten wohlzufühlen. Vergangenen Monat ließ Anna ihre Community wissen, dass sie bereits ein schönes Haus gefunden haben. Die älteren Kids sollen in Dubai die Schule besuchen und haben vorher einen Schultest absolviert. "Das muss jedes Kind machen, das neu auf die Schule kommt, damit die Lehrer sehen, wie weit die jeweiligen Schüler sind und ob sie Förderunterricht brauchen. Das brauchen unsere Gott sei Dank nicht", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2022

