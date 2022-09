Barack Obama, Joe Biden und Co. nehmen Abschied von Queen

Die ganze Welt trauert. Bereits seit längerem war der Gesundheitszustand von Queen (✝96) Elizabeth II. kritisch. Am Donnerstag verkündete der Buckingham Palace dann traurige Nachrichten: Das britische Königsoberhaupt ist friedlich gestorben. Menschen auf der ganzen Welt trauern nun um das Ableben von Elizabeth. Auch Barack Obama (61), Joe Biden (79) und Justin Trudeau (50) nehmen Abschied von ihr.

In einer offiziellen Erklärung würdigte der Präsident der Vereinigten Staaten das Leben der Queen. "Elizabeth II. war eine Staatsfrau von unübertroffener Würde und Beständigkeit, die das Fundament der Allianz zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vertieft hat. Sie hat dazu beigetragen, unsere Beziehung zu etwas Besonderem zu machen", erklärte Joe, bevor er mit "Ihr Vermächtnis wird in den Seiten der britischen Geschichte und in der Geschichte unserer Welt eine große Rolle spielen" seine Rede schloss.

Auch der ehemalige Präsident Barack Obama meldete sich nach der Nachricht von Elizabeths Tod zu Wort. "Michelle und ich hatten das Glück, Ihre Majestät kennenzulernen, und sie hat uns sehr viel bedeutet. Damals, als wir gerade anfingen, uns im Leben als Präsident und First Lady zurechtzufinden, empfing sie uns auf der Weltbühne mit offenen Armen und außerordentlicher Großzügigkeit", schrieb er. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau twitterte ein rührendes Gedenken an die geliebte Monarchin. "Sie war eine ständige Präsenz in unserem Leben – und ihr Dienst für die Kanadier wird für immer ein wichtiger Teil der Geschichte unseres Landes bleiben", schrieb er.

