Blaue Flecken auf der Hand: Hat die Queen etwa Krebs?

Ist die Queen (96) kränker, als sie es öffentlich zugibt? Seit einigen Monaten sagt Queen Elizabeth II. regelmäßig Auftritte ab und heizt damit die Gerüchteküche um ihren Gesundheitszustand an. Schon lange wird in der britischen Presse sogar gemutmaßt, dass die Königin womöglich an Krebs erkrankt sein könnte. Jetzt tauchten neue Bilder der Queen auf, die die Briten in Sorgen versetzen!

Auf dem Instagram-Account der Royal Family wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem man Queen Elisabeth II. beim Händeschütteln mit der Premierministerin Liz Truss sieht. Das Ungewöhnliche: Auf den Händen der 96-Jährigen sind auffällige, dunkelblaue Flecken zu sehen! Das könnte ein Indiz für eine mögliche Krebserkrankung sein, wie Ärzte in einem Experten-Interview des Magazins Radar erklärten. "Bei der Krebserkrankung werden weniger rote Blutkörperchen produziert", erklärt Dr. Gabriel Mirkin. "Dadurch wird weniger Sauerstoff zum Herzen und Gehirn transportiert, sodass man anämisch wird." Im Klartext: Man bekommt unter anderem blaue Flecken.

Die neuen Bilder könnten ihre Untertanen in große Sorge versetzten. Das britische Königshaus hält sich mit Informationen über den Gesundheitszustand ihres Oberhauptes weiter zurück. Über eine Presseagentur ließ es vor einigen Monaten verlauten, dass der vermehrte Rückzug der Königin an „episodischen Mobilitätsproblemen“ liege.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Die Queen im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de