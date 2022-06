Herzogin Kate (40) spricht über den Gesundheitszustand der Königin! Queen Elizabeth II. (96) feiert 70 Jahre auf dem Thron. Ihre lange Regentschaft zelebriert das britische Volk deshalb momentan mit einem langen Jubiläumswochenende. Aufgrund von "Unwohlsein" musste die Monarchin jedoch bereits ihren Dankgottesdienst absagen – und auch auf dem "Epsom Derby"-Pferderennen wird sie nicht mit dabei sein. Herzogin Kate verriet nun, wie es der Queen aktuell geht!

Nachdem die Queen bereits zwei ihrer Jubiläumsveranstaltungen absagen musste, gab Kate nun ein Update zu dem Gesundheitszustand der 96-Jährigen. "Ihr geht es gut, es war nur sehr anstrengend gestern", erklärte die Herzogin laut Hello bei einem Empfang und fügte hinzu, dass die Königin eine sehr schöne Zeit auf ihrer Trooping the Colour-Parade am Donnerstag gehabt hätte.

Um die Königin auf anstrengenden öffentlichen Events zu entlasten, besteht auch die Möglichkeit, künftig einen Rollstuhl in Anspruch zu nehmen. Darauf hat das Staatsoberhaupt jedoch angeblich so gar keine Lust. "Ich weiß, dass mehrfach mit ihr darüber gesprochen wurde, einen Rollstuhl zu benutzen. Das kommt für sie nicht infrage", verriet ein Palast-Insider gegenüber Bild. Demnach würde sie Veranstaltungen lieber meiden, anstatt sich gebrechlich zu zeigen.

Getty Images Prinz Charles, Queen Elizabeth II. Prinz Louis, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Herzogin Kate während des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II.

