Familie und Karriere: Michael Bublé hat oft Selbstzweifel!

Hat Michael Bublé (46) sein Potenzial etwa nicht voll ausgeschöpft? Der Musiker ist als Jazzsänger total erfolgreich. Er hat bislang weltweit über 75 Millionen Platten verkauft und unter anderem vier Grammys gewonnen. Auch privat läuft es bei dem "It's a Beautiful Day"-Interpreten rund: Gemeinsam mit seiner Frau Luisana Lopilato (35), mit der er seit 2011 verheiratet ist, hat er vier Kinder. Trotzdem kommen bei Michael manchmal Zweifel auf: Er glaubt, dass er ohne sein Familienglück womöglich erfolgreicher gewesen wäre...

Im "That Gaby Roslin Podcast" sprach der 46-Jährige nun ganz offen über seine Selbstzweifel. "Es ist lustig, wenn man mit meinem Manager spricht [...], dann sagt er ganz offen: 'Wenn Bublé nicht geheiratet und diese Kinder bekommen hätte, wäre er ein größerer Star, ganz einfach – ehrlich'", erzählte er. Manchmal mache Michael diese Ungewissheit ziemlich zu schaffen, denn ihm sei sowohl seine Karriere als auch seine Familie wichtig.

Dass der Hottie trotz seiner Zweifel in seiner Rolle als vierfacher Vater total aufgeht, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Als sein Sohn Noah (9) ihm Ende Juli ein Cover seines Songs "I'll Never Not Love You" auf dem Klavier vorspielte, rührte er Michael damit fast zu Tränen. "Nachdem ich von meiner Tour nach Hause gekommen bin, hat mich Noah überrascht. Er hat so viel geübt, um diesen Song zu lernen. Ich bin so stolz auf meinen Jungen", schwärmte er im Netz.

Anzeige

Instagram / luisanalopilato Luisana Lopilato und Michael Bublé mit ihrer Tochter Cielo, 2022

Anzeige

Getty Images Luisana Lopilato mit ihrem Mann Michael Bublé im Mai 2022 in Las Vegas

Anzeige

Instagram / michaelbuble Michael Bublé und sein Sohn Noah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de