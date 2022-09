Julia Roberts, George Clooney und Amal besuchen Filmpremiere

Über diesen Anblick haben sich einige Hollywoodfans sicherlich sehr gefreut! George Clooney (61) und Julia Roberts (54) sind schon seit den Dreharbeiten zu "Ocean's Eleven" gut befreundet. Nach 21 Jahren werden die beiden Schauspieler bald wieder zusammen in einem Film zu sehen sein – und zwar in der romantischen Komödie "Ticket to Paradise", die am 15. September hierzulande in die Kinos kommt. Nun stand die Premiere in London an – und auf dem roten Teppich zogen George, seine Frau Amal und Julia natürlich alle Blicke auf sich!

Am Mittwoch fand das Event im ODEON Luxe in London statt. Auf dem Red Carpet sorgten die Clooneys und die 54-jährige Roberts dabei für einen echten Wow-Moment. George trug an dem Abend einen eleganten, marineblauen Anzug und ein weißes Hemd. Seine Liebste hingegen setzte auf ein mintgrünes Kleid, das ihre Figur perfekt zur Geltung brachte. Dazu kombinierte sie glitzernde High Heels und eine goldene Handtasche. Julia hingegen entschied sich für ein schwarzes Dress von Alexander McQueen (✝40), das mit Herzen und Initialen bestickt war. Ihren Look rundete sie mit einem kurzen Blazer ab.

Wie nahe sich die drei stehen, hatte Julia vor wenigen Tagen erst im Interview mit The New York Times klargemacht. Während der "Ticket to Paradise"-Dreharbeiten lebte sie für längere Zeit getrennt von ihrer Familie. Für die Unterstützung ihres Kumpels George war sie deshalb umso dankbarer. "Die Clooneys haben mich vor völliger Einsamkeit und Verzweiflung bewahrt", meinte die "Notting Hill"-Bekanntheit.

Getty Images Amal und George Clooney im September 2022 in London

Getty Images Julia Roberts, George Clooney und seine Frau Amal im September 2022 in London

Getty Images Schauspielerin Julia Roberts mit ihrem guten Freund George Clooney

