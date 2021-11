Fans der beiden Schauspieler aufgepasst! George Clooney (60) und Julia Roberts (54) sind bald wieder zusammen auf der Kinoleinwand zu sehen. Das Duo begeisterte die Zuschauer vor allem mit ihren Rollen in dem Klassiker "Ocean's Eleven". Seitdem sah man die Hollywood-Größen allerdings nur noch einmal bei dem Film "Money Monster" vor fünf Jahren zusammen – doch nun gibt es eine Reunion! George und Julia stehen für eine romantische Komödie wieder gemeinsam vor der Kamera.

Wie Daily Mail jüngst berichtete, haben die Dreharbeiten für den neuen Streifen "Ticket to Paradise" begonnen. Dafür sind die befreundeten Schauspieler nach Australien geflogen, wo sie in tropischer Umgebung die Romanze drehen. Über die Handlung ist bis jetzt so viel bekannt: Julia und George spielen ein geschiedenes Paar, das auf die Insel Bali fliegt, um die Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter zu verhindern.

Für die Reise nahmen die beiden aber ziemlich was in Kauf: Denn in Down Under gelten aufgrund der aktuellen Gesundheitslage strenge Regeln zur Einreise. George zeigte sich in dem Podcast WTF erstaunt darüber: "Du musst 14 Tage lang an einem Ort bleiben, bis du endlich rausgehen und atmen darfst." Außerdem mussten die beiden ihre Liebsten zurücklassen, denn sowohl George, als auch Julia sind in glücklichen, langjährigen Beziehungen mit ihren Partnern.

