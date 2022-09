Queen Elizabeth ist tot: Nun meldet sich König Charles!

Queen Elizabeth II. (✝96) ist gestorben. Die britische Monarchin hat im vergangenen Jahr schon einige Events krankheitsbedingt absagen müssen. Deshalb machten sich die Fans der Royals immer wieder Sorgen um sie – heute kam dann das besorgniserregende Statement des Buckingham Palace: Ihr Zustand habe sich verschlechtert. Und heute Abend wurde dann bestätigt, dass sie friedlich eingeschlafen sei. Jetzt meldete sich der Sohn der Verstorbenen, der neue König Charles im Netz zu Wort!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des britischen Königshauses wurde ein Statement gepostet. "Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment größter Trauer", heißt es. Die Worte werden jedoch mit besonders bedeutenden Worten eingeleitet: "Eine Erklärung Seiner Majestät des Königs." Der 73-Jährige wird von nun an auf dem Thron sitzen.

"Ich weiß, dass ihr Tod im ganzen Land, in den Reichen und im Commonwealth und bei unzähligen Menschen auf der ganzen Welt tief zu spüren sein wird", lautet das weitere Statement. Ihn und die Angehörigen der Queen tröste es, dass so viele Menschen auf der Welt sie in guter Erinnerung behalten werden.

