Plante Eric Sindermann einen Heiratsantrag? Katha reagiert!

Katharina Hambuechen schießt zurück! Die Blondine und Eric Sindermann (34) waren gemeinsam im Sommerhaus der Stars – inzwischen sind die beiden aber wieder getrennt. Im Guten sind sie wohl nicht auseinandergegangen: Katha und Eric liefern sich im Netz aktuell eine Schlammschlacht der Extraklasse. Der Sportler hat nun enthüllt, dass er seiner Ex vor der Trennung eigentlich einen Antrag machen wollte und präsentierte sogar den Ring – Katha stellt diese Aussage nun allerdings als Lüge dar!

In ihrer Instagram-Story konnte die Beauty sich einen Seitenhieb gegen ihren Ex nicht verkneifen. "Scheiße, die Nummer mit Betrügen und Ausnutzen funktioniert nicht mehr. Was machen wir jetzt? Ich hab da eine Idee! Mama, darf ich mir einen Ring von dir ausleihen?", postete sie und deutete damit an, dass Eric sich die Geschichte mit dem Antrag nur ausgedacht haben könnte.

Eric hatte wohl schon befürchtet, dass Katha so reagieren würde. "Wenn sie sagt, das ist eine Lüge, dann ganz ehrlich, hast du mich nie geliebt", machte er bereits deutlich, nachdem er in seiner Story von dem Antrag erzählt hatte.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katha im März 2022 in Berlin

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

