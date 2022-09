Romantisch: Ist Diana June etwa mit ihrem Neuen in Paris?

Stehen bei Diana June etwa wieder alle Zeichen auf Liebe? Im Mai 2021 hatte sie verkündet, dass sie und ihr Ehemann David nach nur eineinhalb verheirateten Jahren getrennte Wege gehen. Ihren gemeinsamen Sohn Adrian zieht die Influencerin seitdem alleine groß. Vor zwei Monaten hatte sie dann aber erklärt, bereit für ein neues Glück zu sein und einen neuen Partner zu suchen. Hat Diana den jetzt wohlmöglich gefunden?

Aktuell ist sie im Urlaub in Paris: In ihrer Instagram-Story gab die Netzbekanntheit Einblick in ihre Reise und zeigte unter anderem ihr luxuriöses Hotelzimmer sowie ihr üppiges französisches Frühstück. "Stadt der Liebe" schrieb sie mit einem Herz zu den Aufnahmen. Aber etwas anderes erregte die Aufmerksamkeit der Fans besonders: Diana teilte einen Clip aus dem Taxi, bei dem sie ihre Hand auf ihrem Schoß in eine Männerhand verschränkt – ist sie etwa nicht alleine unterwegs?

Nach dem Scheitern ihrer Ehe hatte Diana zunächst erklärt, in diesem Jahr keine neue Beziehung eingehen zu wollen, sondern erst mal ihre Freiheit zu genießen, weil sie seit neun Jahren nicht mehr Single gewesen wäre. "Deshalb ist es gut, mal wieder frei zu sein und selbst mal richtig zu schauen und auszusuchen", hatte sie berichtet. Jetzt hat sie den Richtigen womöglich doch schon getroffen.

Instagram / dianajune Diana June, Influencerin

Instagram / dianajune Diana June im September 2022 in Paris

Instagram / di.anajune Diana June und David, September 2019

