Tod der Queen: Prinz William und Kate bekommen neue Titel

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) kommen viele Veränderungen auf die Royals zu. Am heutigen Nachmittag gab der Buckingham Palace die traurige Nachricht bekannt: Die britische Monarchin ist verstorben. Neben der Ernennung ihres Sohnes Charles (73) zum neuen König von England wird es auch weitere Veränderungen im Königshaus geben: Unter anderem bekommen Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) neue Titel.

Wie Hello Magazine berichtete, sollen der 40-Jährige und seine Gattin mit dem Tod der Queen neue Adelstitel erhalten haben. So werden sie von nun an als Herzog und Herzogin von Cambridge und Cornwall bezeichnet. Auf ihrem Instagram-Account wurde der Titel des Ehepaares bereits geändert. In ihrer Biografie ist nun zu lesen: "Der offizielle Instagram-Account des Herzogs und der Herzogin von Cornwall und Cambridge, mit Sitz im Kensington Palace".

Sobald sein Vater, König Charles III. offiziell gekrönt wurde, soll William als Thronfolger zudem der Titel Prinz von Wales, zuteilwerden. Dieser werde ihm von Charles im Rahmen einer Zeremonie verliehen. Wann dies der Fall sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Getty Images Prinz William und Herzogin Meghan vor der St. Pauls Kathedrale im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Charles, Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William 2018

Getty Images Prinz Charles und Prinz William im November 2021

