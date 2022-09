William ist bei der Queen: Kate holt Kids von der Schule ab

Herzogin Kate (40) bleibt bei den Kindern! Queen Elizabeth II. (96) steht aktuell unter der durchgängigen Beobachtung ihres Ärzte-Teams, wie der Buckingham Palace in einem offiziellen Statement verlauten ließ. Neben Prinz Charles (73) und Prinz Harry (37) ist auch Prinz William (40) schon auf Schloss Balmoral – die Lage ist augenscheinlich ernst. Kate reiste nicht mit nach Schottland und kümmert sich stattdessen um den royalen Nachwuchs!

Wie Aufnahmen zeigen, die The Sun vorliegen, ist die 40-Jährige auf dem Weg zur Schule ihrer Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7). Die beiden hatten heute ihren ersten Tag an ihrer neuen Schule in Berkshire. Während William bereits laut Medienberichten in Aberdeen landete, kümmert sich seine Gattin um die Versorgung der Mini-Royals. Ob Williams Familie noch nach Schottland nachreist, ist momentan nicht bekannt.

Neben Charles reiste auch seine Frau Herzogin Camilla (75) zum Balmoral Castle. Herzogin Meghan (41) wird hingegen wohl nicht zur britischen Königsfamilie hinzustoßen, wie BBC berichtete. "Ich denke, dass es vielleicht nicht der richtige Moment für sie ist, um da zu sein. Vielleicht würde man sie nicht so herzlich empfangen", erklärte ein Experte dazu.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, die Queen, Prinz Louis, Herzogin Kate, Charlotte, George und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de