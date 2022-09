Die Queen ist tot: Wird die britische Hymne umgeschrieben?

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) bringt viele Veränderungen mit sich. Am Donnerstagabend ist bekannt geworden, dass die britische Königin verstorben ist. In einem Statement des Palasts heißt es, die Monarchin sei friedlich eingeschlafen. Einige Familienmitglieder waren offenbar bis zum Schluss bei ihr. Nach dem Ableben der 96-Jährigen kommen nun einige Fragen auf. Unter anderem zur Hymne – wird diese nun umgeschrieben?

"God save the Queen", heißt es bisher in der britischen Nationalhymne. Nach dem Tod seiner Mutter übernimmt ihr Sohn Charles (73) nun aber das Amt des Königs. Somit müssen die Lyrics nun angepasst werden. Wie The Sun berichtet, wird dann nach der Krönung "God save our gracious King! Long live our noble King! God save the King!" gesungen.

Der Thronfolger meldete sich nach dem Tod seiner Mutter mit emotionalen Worten. In einem Statement heißt es: "Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment größter Trauer!" Charles trägt nun bereits den Titel des Königs.

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

Getty Images Die Royal-Family im Juni 2022 in London

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

