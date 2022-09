Experte: Tod der Queen trifft Prinz Harry "doppelt hart"

Wie wird Prinz Harry (37) mit dem Tod seiner Großmutter fertig? Am Donnerstagabend gab der Buckingham Palace eine Nachricht bekannt, die die Welt ergriff. Die Queen (✝96) ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Einige Stunden vorher hieß es, dass sich die Königin in einem kritischen gesundheitlichen Zustand befand, weswegen Mitglieder ihrer Familie zu ihr nach Schottland eilten. Auch Prinz Harry machte sich aus Düsseldorf direkt auf den Weg. Jetzt wird vermutet, dass der Tod der Queen ihn ganz besonders treffen wird.

Der Moderator Karl Stefanovic (48) gab in der Today Show seine Einschätzung zu Prinz Harry ab. Ihm zu Folge sei der Tod seiner Großmutter für den 37-Jährigen "doppelt schwer". Der Grund: Dadurch dass Harry mit seiner Frau Meghan (41) sich dazu entschlossen haben, ihren royalen Verpflichtungen den Rücken zu kehren und in den USA zu leben, haben sich er und seine Großmutter sich nur noch selten gesehen. Durch die Kritik des Paares am britischen Königshaus galt ihr Verhältnis darüber hinaus als angespannt.

Daher könnte es Harry möglicherweise belasten, dass er in ihren letzten Stunden nicht mehr bei der Queen war, um vielleicht noch ein letztes versöhnliches Gespräch zu führen. Harry machte sich am Donnerstagnachmittag alleine auf nach Schottland. Das Ableben der Queen wurde um 18:30 Uhr britischer Zeit bekannt gegeben. Harry befand sich um 19 Uhr jedoch erst im Auto vom Flughafen zum Schloss Balmoral, wo die Queen starb.

Getty Images Prinz Harry am Internationalen Nelson-Mandela-Tag

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Die Queen im Juni 2022

