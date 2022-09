Ganz heimlich auf Ibiza: Elyas M'Barek hat geheiratet!

Sie haben endlich den nächsten Schritt gewagt. Elyas M'Barek (40) glänzt in der deutschen Schauspielwelt wie kaum ein anderer. Nahezu jeder Film mit ihm wird zum Hit. Sein Privatleben hält der Türkisch für Anfänger-Darsteller allerdings lieber geheim: Aus seinem Liebesleben lässt er so gut wie nichts an die Öffentlichkeit. Doch jetzt hat Elyas wohl in aller Heimlichkeit seine Freundin Jessica Riso geheiratet.

Bild liegen Bilder vor, die das Paar bei der Hochzeitsfeier zeigen. In einer schicken Villa im Ort Es Cubells an der Südküste von Ibiza gaben die zwei sich das Jawort – um 17.54 Uhr um genau zu sein. Etwa 100 Gäste waren bei der geheimen Zeremonie anwesend. Die Braut trug zum weißen Traumkleid ein zartes Schmuckband im dunklen Haar, der Bräutigam hingegen glänzte in einem schicken, hellgrauen Anzug.

Bereits Ende 2021 wurde gemunkelt, dass Jessica die neue Frau an der Seite des Schauspielers ist. Er teilte damals ein Foto von ihr aus einem Restaurant in St. Moritz in seiner Instagram-Story und setzte ein Herz darauf. Offiziell bestätigt haben die zwei ihre Beziehung allerdings nie.

Instagram / jessriso Jessica Riso, Model

Getty Images Elyas M’Barek, Juni 2022

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek in Kalifornien

