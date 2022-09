König Charles III. begrüßt Volk vor dem Buckingham Palace!

König Charles III. (73) ist zurück in London. Gestern reiste er mit seiner Gattin Camilla (75) in die royale Sommerresidenz Balmoral Castle in Schottland, um seiner Mutter beizustehen, nachdem sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Nach dem Tod der Queen (✝96) kehrt er von dort nun als neuer König des Vereinigten Königreichs zurück nach England. Charles Ankunft in der britischen Hauptstadt war ein symbolträchtiger Moment.

Überaus herzlich wurden der Monarch und die Königsgemahlin in London empfangen: Eine riesige Menschentraube wartete vor dem Buckingham Palace und überreichte ihm Blumensträuße. Charles schüttelte sogar einige Hände und bekam auch einen Kuss auf die Wange aufgedrückt. Anschließend schritt er mit Camilla an den zahlreichen Blumenkränzen vor den Toren des Palastes entlang und betrachtete sie. Danach betrat das Königspaar zum ersten Mal im Amt ihren neuen Wohnsitz.

Nach dem Tod der Queen ist Charles' Terminkalender sehr voll: Er muss heute noch eine Fernsehansprache für sein Volk halten. Außerdem trifft der 73-Jährige sich in rund einer Stunde mit der Premierministerin Liz Truss (47) und dem Kabinett und bespricht die Pläne für die Beerdigung der Queen mit dem Herzog von Norfolk.

Getty Images König Charles III. und Camilla Parker Bowles im September 2022

Getty Images König Charles III. vor dem Buckingham Palace im September 2022

Getty Images König Charles III. vor dem Buckingham Palace im September 2022

