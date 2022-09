So muss König Charles von seiner Familie angesprochen werden

Nicht nur für Charles (73) stehen einige Veränderungen an. Queen Elizabeth II. (✝96) ist am vergangenen Donnerstag auf ihrem schottischen Anwesen auf Schloss Balmoral verstorben. Nach ihrem Tod wird ihr ältester Sohn rechtmäßiger Thronfolger – seit Freitag ist er offiziell der neue König Großbritanniens. Bereits auf der Webseite wird er als König bezeichnet. Aufgrund seines neu verliehenen Titels muss Charles in Zukunft von seiner Familie anders angesprochen werden.

Das Hello Magazin berichtete jetzt, dass sich auch für die Ehefrau des 76-Jährigen einiges verändern wird: Camilla (75) wird nicht mehr vor jedem Mitglied ihrer Familie knicksen müssen, lediglich vor den Monarchen anderer Königshäuser. Auch Charles' Kinder werden sich auf Veränderungen einstellen müssen: Prinz William (40) und Prinz Harry (37) müssen sich zukünftig verbeugen, wohingegen Herzogin Kate (40) und Herzogin Meghan (41) vor ihrem Schwiegervater nicht knicksen müssen. Auf der Homepage der britischen Monarchie ist zu lesen, dass es "keine verbindlichen Verhaltensregeln" gebe, es aber weit verbreitet sei, "sich an traditionelle Formen zu halten."

Der Tod der Queen hinterlässt bei ihrer Familie große Trauer. Laut Daily Mail waren Charles und Prinzessin Anne (72) am Sterbebett ihrer Mutter. Die Geschwister hielten sich bereits in Schottland auf und konnten daher schnell bei der Monarchin eintreffen. Ihre zwei anderen Söhne Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) haben es nicht rechtzeitig geschafft.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles beim Event in London im März 2020

Anzeige

Getty Images Camilla Parker Bowles und Prinz Charles im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de